Lothar Matteus'tan Mario Götze'ye 'yavaş' eleştirisi

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 19:52

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matteus, Mario Götze'nin Dortmund için çok yavaş kaldığını iddia etti.

"GÖTZE YAVAŞ KALIYOR"

Götze hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Matteus; "Mario Gotze'nin Dortmund dönemi çoktan sona erdi, eğer kalırsa sürpriz olur. Oyun tarzı şu an talep görmüyor. Zaten Borussia gibi üst düzey bir takımda oynamak için de gerekli hıza sahip değil" dedi.

Matteus sözlerinin sonunda Götze için doğru ligi de açıkladı:

"Serie A'nın onun için uygun olması muhtemel. İtalya'da en azından futbol bu kadar hızlı değil. Bu onun da yararına olacaktır."