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Spor

Louis van Gaal: Arjantin'den intikamımızı istiyoruz

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin ile karşılaşacak olan Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

6 Aralık 2022 Salı 18:46 - Güncelleme:
Louis van Gaal: Arjantin'den intikamımızı istiyoruz
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Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, karşılaşma öncesi konuştu.

Daha önce yaptığı "Şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasına değinen 71 yaşındaki teknik adam, "Şampiyon olabileceğimizi söyledim, olacağımızı değil. Ama olabiliriz." dedi.

İlk olarak çeyrek finaldeki Arjantin karşılaşmasını düşünmeleri gerektiğini ve birkaç sorunları olduğunu vurgulayan van Gaal, 2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'e elenmelerinin hatırlatılması üzerine, "Messi, bireysel inisiyatif alarak sonuca karar verebilecek bir oyuncu. 2014'teki maçta topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik. Şimdi Arjantin'den intikamımızı istiyoruz." diye konuştu.

Hollanda, Arjantin ile 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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