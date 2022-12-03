Louis van Gaal: Daha güçlü rakiplere karşı oynayacağız

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, ABD'yi mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Van Gaal yaptığı açıklamada, "Planımız serbest bölgeler oluşturmaktı ve bunu da başardık. Attığımız bir gol diğerinden daha güzel ve anlamlı. İki bekimiz de gole katkıda bulundu. Bu gerçekten inanılmaz." dedi.

Topla oynama konusunda eksiklerinin oldunuğu söyleyen Van Gaal, "Topu ayağımızda tutamıyoruz. Top rakipteyken her şeyi doğru yapıyoruz ama çok sık top kaybı yapıyoruz. Bu basit hataları düzeltmeniz gerekir. Aksi takdirde şampiyon olmazsınız." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki turda daha zorlu bir rakiple oynayacaklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Daha güçlü rakiplere karşı oynayacağız. Avustralya'yı hafife almıyorum kesinlikle ama muhtemelen bir sonraki rakibimiz Arjantin olacak." ifadelerini kullandı.

Van Gaal ayrıca, "Şimdi oyuncularıma 1 gün izin vereceğim. Benden sıkılmaya başladılar." diyerek sözlerini noktaladı.