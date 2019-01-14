'Love, almak istediğimiz oyuncu'

BEŞİKTAŞ, adeta istenmeyen adam konumuna gelen Vagner Love, Santos yolunda. Siyah-Beyazlılar, yabancı basına “Şenol Güneş beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona ‘Paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim’ dedim. Bana gösterilen muamele, Beşiktaş’ın karakteriyle uyuşmuyor” şeklindeki sözleri nedeniyle Sambacı hakkında disiplin süreci başlatırken, Love’un Santos’la el sıkıştığı ortaya çıktı. Santos’un Başkanı Jose Carlos Peres, Vagner Love’u kadrolarında görmek istediklerini belirterek, “Love, büyük bir oyuncu. Daha önce de neredeyse Santos’a gelecekti ama 6 saat yüzünden transfer yattı. Bu konuda hocamız Jorge Sampaoli’nin de görüşüne ihtiyacımız var. Ancak kendisi hâlâ transfer hedeflerimizden biri” şeklinde konuştu.