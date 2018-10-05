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Löw, İlkay Gündoğan'ı milli takıma almadı

Almanya Milli Takımı'nın Hollanda ve Fransa ile oynayacağı maçlar için açıkladığı kadroda İlkay Gündoğan yer almadı.

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Almanya Milli Takımı'nın Hollanda ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan açıklanan kadroda yer almadı.

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz aylarda oynanan Fransa maçında Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil olurken tribünlerin bir bölümünün yoğun ıslık ve yuhalamalarına maruz kalmış; İlkay'a gösterilen bu tepki dış basında da büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

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