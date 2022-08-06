Luan Peres: Fenerbahçe ile ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlı ve sabırsızım

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Luan Peres, sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Luan Peres, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Peres, "Buradaki ilk haftamı tamamladım. Burada kendimi evimde hissediyorum. Fenerbahçe ile ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlı ve sabırsızım. Takımıma yardım etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. O zaman menajerim bahsetmişti. Ben de gitmek istediğimi söyledim. Hatta 'Olur mu olmaz mı' diye endişelendim. Transferde ipler sadece oyuncuların elinde değil. Transferin bir an önce gerçekleşmesi için sabırsızlandım. Çok kısa saatler içerisinde buraya geldim. İngiltere'de kamptaydım, Fransa'ya geçip eşyalarımı alıp buraya geldim. Biraz çabuk gelişen bir süreçti ama çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

"GUSTAVO'NUN DA GELECEĞİNİ DUYDUĞUMDA ÇOK MUTLU OLDUM"



Brezilya ekibi Santos'tan eski takım arkadaşı Gustavo Henrique ile birlikte tekrar oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Luan Peres, "Gustavo'nun da geleceğini duyduğumda çok mutlu oldum. Kendisi çok iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra benim de çok iyi bir arkadaşım. Santos'ta bir sezon birlikte oynadık, çok iyi bir sezon geçirmiştik. İkimiz de buraya takıma katkı sağlamak için geldik. Onun burada olması benim için mutluluk kaynağı. Bu sene sırf Brezilyalılar değil takımdaki tüm oyuncular buraya güç katacak. Bu sezon hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, oyun tarzıyla ilgili gelen bir soruyu, "Hırslı ve istekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. 90 dakika boyunca çok fazla koşmaya ve savaşmaya çalışırım. Teknik anlamda topla birlikte çıkma konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Bunlar benim özelliklerim ama sadece bunlar yetmez. Futbolda her anlamda iyi olmanız gerekir. Dolayısıyla kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Amacım hep daha iyi olabilmek." şeklinde yanıtladı.

"BREZİLYA'DA FENERBAHÇE TARAFTARININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORDUM"



Luan Peres, Slovacko maçında ilk kez birlikte olduğu Fenerbahçe taraftarı hakkında ise şöyle konuştu:

İlk maçımızda o atmosferi gördüğümüzde çok mutlu oldum. Buradaki taraftarların ne kadar fanatik olduğunu, buraya gelmeden önce de Brezilya'da Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum. Önceki takımım Marsilya'nın taraftarları da çok ateşliydi. Her maç stadı dolduruyorlardı, tıpkı Fenerbahçe taraftarı gibi. Hocamız, Jorge Jesus, 'Büyük oyuncular baskı altında oynamayı sever, çünkü baskı sizin kupalar kazanmak isteyen bir takımda olduğunuzun göstergesidir.' demişti. Ben de bu baskıyı seviyorum. Taraftarımızın verdiği destek bizi daha iyi olmaya itiyor.

Peres, form durumu hakkında ise, "Fenerbahçe sezonu biraz erken açtı, 13 Haziran'da topbaşı yaptı. Bir önceki takımımla ben 25 Haziran'da çalışmalara başladım. Marsilya ile bir aydır sezon öncesi çalışmalarımı sürdürüyordum. Çift idman yapıyorduk, hazırlık maçlarında da oynuyordum. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Benim için eksik olan şey, hocamızın sistemine alışmak. Bu konuda da elimden geleni yapıyorum." açıklamasında bulundu.

ALİ KOÇ, LUAN PERES İLE GÖRÜŞTÜ



Luan Peres, basın mensuplarına yaptığı açıklama öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile de bir süre görüştü.

Saha kenarındaki görüşmenin ardından Peres, basın mensuplarının yanına geldi. Ali Koç, Peres'in açıklamalarını yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, futbol operasyon direktörü Mario Branco ve futbol planlama yöneticisi Okan Özkan ile takip etti.