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Spor

Luan Peres: Hem ligi hem kupayı kazanmayı amaçlıyorum

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres maç sonu açıklamalarda bulundu.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Luan Peres: Hem ligi hem kupayı kazanmayı amaçlıyorum
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Turu İstanbul'da geçmek istediklerini söyleyen Peres, "Bizler açısından zor bir maçtı. Son oynanan lig maçından biraz daha zordu. Bugün kaybetmemek önemli. İki ayaklı bir maç. Evimizde oynayacağımız maçla beraber turu geçen taraf olmak istiyoruz." dedi.

Uzun süreli bir sakatlıktan çıkması hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, "Uzun bir süre sahadan uzak kaldım. Tabii ki her oyuncunun sahadan ayrı kaldığı dönem zordur, benim için de zordu. Takımımla beraber sahadayım ve çok mutluyum. Daha fazla süre alarak ritmimi bulmak istiyorum, bu çok önemli. Ben takımımıza çok fazlasıyla yardımcı olmak istiyorum. Hem ligi hem kupayı kazanmayı amaçlıyorum. Takımıma yardım edebildiğim için mutluyum." sözlerini sarf etti.

Son olarak ligde oynayacakları Giresunspor maçını yorumlayan Peres, "Süper Lig'de her maç zor. Giresun'a 3 puan için gideceğiz. Bu maçı tamamladık. İyi bir dinlenme yapmamız gerekiyor, 3 günümüz var. Bu süreçte iyi bir şekilde hazırlanacağız. İyi ve güçlü bir oyunla 3 puanı istiyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var, bunun için tüm maçları kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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