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Spor

Luan Peres Rusya yolcusu

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Stoper hattına yapılan takviyelerin ardından Luan Peres'in takımdan ayrılcağı haberi gündeme geldi. Başarılı stopere Rusya'dan teklif geldiği öne sürüldü.

5 Eylül 2023 Salı 11:45 - Güncelleme:
Luan Peres Rusya yolcusu
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Geçtiğimiz sezona göre takımı büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda...

LUAN PERES AYRILIYOR

Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde oynamayan ve bu sezonda ilk 11'e girmekte zorlanan Luan Peres'e Rusya'dan talip çıktı.

SPARTAK MOSKOVA YOLCUSU

Spartak Moskova'nın teklif yaptığı Brezilyalı oyuncu için sarı-lacivertliler de yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki stoperin anlaşması halinde Rus ekibine imza atacağı öğrenildi.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 3 milyon Euro'luk geliri kasaya koymayı planlıyor. Luan Peres geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 5.23 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe, Luan Peres'i herhangi bir takıma gönderememesi halinde yabancı oyuncu sayısında yer açmak adına Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini dondurabilir.

SEZON RAKAMI

Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon 3 maçta 270 dakika süre aldı. 29 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi. Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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