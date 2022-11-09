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Spor

Luan Peres ve Gustavo Henrique'den sevindirici haber

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper oyuncuları Luan Peres ve Gustavo Henrique bir süredir sakatlıklar ile boğuşuyordu. Luan Peres, Rennes ilk maçında geçirdiği sakatlık ile o süre zarfından beri takımını yalnız bırakmıştı. Gustavo Henrique ise İstanbulspor maçında sakatlanmıştı. Luan Peres'in salon çalışmasına, Gustavo Henrique'nin ise saha çalışmalarına başladığı öğrenildi.

IHA9 Kasım 2022 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Luan Peres ve Gustavo Henrique'den sevindirici haber
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlıkları düzelen Luan Peres salonda, Gustavo Henrique sahada çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlıktan dönen Luan Peres salon, Gustavo Henrique ise saha çalışmalarına başlarken; Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı. Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın da tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla sürdürecek.

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