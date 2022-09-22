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  • Luan Peres'den, Fenerbahçe'ye kötü haber!
Spor

Luan Peres'den, Fenerbahçe'ye kötü haber!

Brezilyalı savunma oyuncusu Rennes ile oynanan maçın 56.dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Derbiye yetişmesi merak konusu olan yıldız oyuncunun, yetişebilse dahi riske edilmeyeceği iddia edildi.

Akşam22 Eylül 2022 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
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Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Luan Peres'den gelen haber Fenerbahçelileri üzdü. Kupa 2'deki Rennes maçında dizinden sakatlanan futbolcunun durumu merak konusuydu. Luan Peres'in Beşiktaş derbisinde oynamasının düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

SON ANDA KURTULDU

Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığın eşiğinden döndüğü öğrenildi. Bu yüzden de sağlık heyeti oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Şu anki durumda Beşiktaş derbisine yetişmesi zor gözüken Peres'in, iyileşmesi durumunda ise riske edilmeme gibi bir düşünce de bulunuyor.

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