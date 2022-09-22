Luan Peres'den, Fenerbahçe'ye kötü haber!

Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Luan Peres'den gelen haber Fenerbahçelileri üzdü. Kupa 2'deki Rennes maçında dizinden sakatlanan futbolcunun durumu merak konusuydu. Luan Peres'in Beşiktaş derbisinde oynamasının düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

SON ANDA KURTULDU

Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığın eşiğinden döndüğü öğrenildi. Bu yüzden de sağlık heyeti oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Şu anki durumda Beşiktaş derbisine yetişmesi zor gözüken Peres'in, iyileşmesi durumunda ise riske edilmeme gibi bir düşünce de bulunuyor.