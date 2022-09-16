İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2742
  • EURO
    18,2655
  • ALTIN
    975.209
  • BIST100
    3357.18
Spor

Luan Peres'den sevindirici haber

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu dün gece oynanan Avrupa Ligi B Grubu 2.hafta maçında 54.dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Luan Peres'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Detaylı kontrol İstanbul da yapılacak.

DHA16 Eylül 2022 Cuma 09:33 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres, mücadelede sakatlık yaşadı. Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres, kale direğine çarptı. Sahayı sedye ile terketmek zorunda kalan Peres'in yerine oyuna Alioski dahil oldu. Hastanede yapılan kontrolünde kırık olmadığı belirlenen Peres'in detaylı kontrollerinin İstanbul'da gerçekleştirileceği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başarılı savunma oyuncusu bu sezon Fenerbahçe forması ile 10 resmi maça çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.