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Spor

Luan Peres'e Brezilya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki defans oyucusu Luan Peres'e Brezilya'dan sürpriz talip çıktı. Brezilya ekibinin ocak ayında oyuncunun transferi için harekete geçmesi bekleniyor.

21 Ekim 2023 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
Luan Peres'e Brezilya'dan sürpriz talip
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Süper Lig ve Avrupa'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertli takım devre arası transfer döneminde kadrosuna katacağı isimler kadar ayrılacak oyuncular için de mesai harcıyor.

BİR TALİP DAHA ÇIKTI

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Luan Peres'e Santos talip olmuştu. Yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen son kulüp, Palmeiras oldu.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; Sambacılar, Peres için anket başlattı. Eğer taraftarlardan istenilen yanıt alınırsa; Peres için ocak ayında harekete geçilecek.

3 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 3 maça çıkan Peres, 270 dakika sahada kaldı ve skor katkısı sağlyamadı.

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