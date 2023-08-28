Luan Peres'e yeniden Fransa yolu gözüktü!

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı savunmacı Luan Peres, yeniden Fransa'ya dönebilir.
İKİ KULÜP İLGİLENİYOR
29 yaşındaki Brezilyalı stoperle Fransız ekipleri Lille, Nice ve Reims'in ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Resmi teklif kulübe ulaştığı an Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye alacak.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Geçtiğimiz sezon Rennes maçında sakatlanan ve sezonun büyük bir bölümünü kaçıran Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.