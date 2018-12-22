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Lübnan basınından Beşiktaş taraftarlarına övgü

Lübnan’ın Al-Akhbar gazetesi, Beşiktaş’a geniş yer ayırdı. Vodafone Park’ı ‘Gerçek bir cehennem’ olarak nitelendiren gazete, Beşiktaş’ın da işçi sınıfını temsil ettiğini vurguladı.

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HASSAN Ramazan imzasıyla yayınlanan haberde Beşiktaş’ın işçi sınıfını temsil etmesiyle, diğer İstanbul kulüplerinden farklı bir özellikte olduğu vurgulandı. Türkiye’nin en eski kulübü olan Kartallar’ın, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip olduğu belirtilen makalede, Vodafone Park için de “Gerçek bir cehennem. Seyirci sadece maça odaklanır. Stat kendi başına bir yıldıza dönüşür. Başlama düdüğüyle birlikte örgütsüz ama yıkıcı bir tezahürat başlar” denildi. Bu imgenin taraftarların kendi dünyalarına da taşıdığı bir olgu olduğu dile getirilen analizde, kulübün ırkçılığa karşı duruşu da övüldü. Sosyolog Ahmet Talimciler’in kulüp hakkındaki izlenimlerine yer verilen haberde, semtte yaşayanların yüzde 30’u için Beşiktaş’ın, ‘Hayat’ anlamına geldiği de vurgulandı. Taraftarların Alen Markaryan hakkındaki bestelerinden de haberde söz edildi.

(Aksam)

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