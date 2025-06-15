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Spor

Luca Banchi: Anadolu Efes'te son maçımdı

Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, Beşiktaş Fibabanka maçı sonraso açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Haziran 2025 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Luca Banchi: Anadolu Efes'te son maçımdı
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Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, Beşiktaş Fibabanka maçı sonraso açıklamalarda bulundu.

Banchi, Beşiktaş maçı sornası yaptığı açıklamada Anadolu Efes'teki son maçına çıktığını söyledi.

İşte Luca Banchi'nin sözleri:

"Bu sonuçtan dolayı büyük bir hayal kırıklığı var elbette. Takımımız, zorlu ve yoğun geçen bir sezonun ve serinin doğasında olan hatalara rağmen çok büyük bir mücadele verdi. Ne yazık ki, özellikle son dakikalarda oyunu lehimize çevirebilecek bazı küçük detaylardan faydalanamadık. Elbette bazı sakatlıklar nedeniyle de sorun yaşadık. Özellikle Elijah'ın sakatlığının potansiyelimizi ciddi şekilde etkilediğine inanıyorum. Öte yandan, rakibin galibiyeti hak ettiğini de kabul etmeliyiz ve takımımız da sonuna kadar mücadele etti."

"Benim açımdan bu maç, Anadolu Efes ile son maçımdı. Teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bana bu fırsatı verdikleri için, ardından da İstanbul'da geçirdiğim bu kısa sürede bana gösterilen sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Teknik ekip başta olmak üzere herkes, işimi en iyi şekilde yapabilmem için elinden geleni yaptı. Bu sadece basketbol anlamında değil, tüm süreci hızlandıran bir etkendi. Tek üzüntüm, belki de hayalini kurduğumuz başarıya ulaşamamış olmamız. Ama bir kez daha herkese gönülden teşekkür ediyorum ve Anadolu Efes basketbol camiasına gelecekte en iyisini diliyorum."

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