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Spor

Luca Banchi: Seriyi kazanacağımızı düşünüyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi, Panathinaikos maçının ardından açıklamalarda bulundu. Banci, 'Serinin 5. ve son randevusu, ölüm-kalım maçı olacak. Duygularını daha iyi yöneten takımın seriyi kazanacağını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 01:40 - Güncelleme:
Luca Banchi: Seriyi kazanacağımızı düşünüyorum
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Basketbol THY Euroleague play-off 5. maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 yenerek seride durumu 2-2'ye getiren Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi, çok iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın başa baş geçtiğini aktaran Banchi, "40 dakika boyunca mücadele üst seviyedeydi. Öne geçen takım sürekli değişti. Her 2 takım da 5. maçı oynamayı hak etti. Oyuncularım çok savaştı. Müthiş mücadele ortaya koydular. Seriyi eşitledik. Sakin kaldık. Oyuncularımı ortaya koydukları şahsiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Serinin 5. ve son randevusu, ölüm-kalım maçı olacak. Duygularını daha iyi yöneten takımın seriyi kazanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Erkan Yılmaz'ın karşılaşmada sergilediği performansla ilgili soruyu Luca Banchi, "Erkan, takımımız için son derece önemli bir oyuncu. İyi performans ortaya koydu. Serinin ikinci maçında da iyi oynamıştı ama maalesef sakatlandı. Sadece Erkan'ın değil tüm oyuncularımızın galibiyete büyük katkısı oldu. Çok zorlu bir seri oynuyoruz. Her oyuncumuzdan katkı almamız gerekiyor." diye yanıtladı.

Lacivert-beyazlıların ABD'li oyuncusu Elijah Bryant ise "Önemli olan kazanmaktı. Onlar da büyük mücadele ortaya koydular. Günün sonunda galibiyeti alan taraf biz olduk. OAKA'da, serinin 5. ve son müsabakasında elimizden gelen iyi performansı sergilemeye çalışacağız." dedi.

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