Luca Banchi: Uzun ve zorlu geçecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda 90-87'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Luca Banchi'nin maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Çok sağlam bir maç oynadık. Skor bizim için kötüye gidiyor gibi göründüğünde ve maçın momentumu rakibe geçmiş gibi olduğunda bile vazgeçmedik. Birbirimize sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ettik. Özellikle savunmada, ardından da hücumda iyi bir iş çıkardık. Ne yazık ki son iki dakikaya geldiğimizde, yorgunluk ve maçın temposunun yüksekliği nedeniyle birçok hücum hatası yaptık. Ama seriye galibiyetle başlamak güzel. Özellikle ribaundlarda ve savunmada iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu seri uzun ve zorlu geçecek."