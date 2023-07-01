İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2023 Cumartesi / 13 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Lucas Hernandez adım adım PSG'ye

Fransız temsilcisi PSG, Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Hernandez'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 15:45 - Güncelleme:
Lucas Hernandez adım adım PSG'ye
ABONE OL

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen PSG gelecek sezonun transfer çalışmlarına şimdiden başlamış durumda.

50 MİLYON EURO

L'Equipe'nin haberine göre Paris Saint-Germain 27 yaşındaki Fransız stoper Lucas Hernandez'i sağlık kontrollerinden geçirdi ve önümüzdeki hafta içerisinde resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Fransız basınına göre PSG bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla yalnızca 11 resmi maçta forma giyebilen Lucas Hernandez bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.