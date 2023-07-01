Lucas Hernandez adım adım PSG'ye

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen PSG gelecek sezonun transfer çalışmlarına şimdiden başlamış durumda.

50 MİLYON EURO

L'Equipe'nin haberine göre Paris Saint-Germain 27 yaşındaki Fransız stoper Lucas Hernandez'i sağlık kontrollerinden geçirdi ve önümüzdeki hafta içerisinde resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Fransız basınına göre PSG bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla yalnızca 11 resmi maçta forma giyebilen Lucas Hernandez bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.