Lucas Hernandez, PSG'ye transfer olmak istiyor

SkySports'un haberine göre Lucas Hernandez'in, bu yaz Bayern'e veda edip Paris-Saint Germain'e katılarak yeni bir maceraya atılmak istediği iddia edildi.

Fransız stoperin mevcut sözleşmesinin gelecek sezon sona ereceği belirtilirken, Bayern Münih ile yeni bir sözleşme imzalama planının olmadığı vurgulandı.

60 MİLYON EURO

Bayern Münih'te, Lucas Hernandez'in serbest oyuncu olarak ayrılmasına izin verme planlarının olmadığı ifade edildi.

Alman devinin bu transfer için 60 milyon euro bonservis bedeli ve bonus maddeleri talep ettiği belirtildi.

Öte yandan Fransız devi PSG'nin Lucas Hernandez transferi için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren Lucas Hernandez bu sezon sadece 11 karşılaşmada görev aldı. Fransız stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve asistlik performans sergiledi.