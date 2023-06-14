İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5525
  • EURO
    25,5713
  • ALTIN
    1480.59
  • BIST100
    5360.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Hernandez, PSG'ye transfer olmak istiyor
Spor

Lucas Hernandez, PSG'ye transfer olmak istiyor

Bayern Münih'in Fransız stoperi Lucas Hernandez için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek Lucas Hernandez PSG'ye transfer olmak istiyor.

14 Haziran 2023 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Lucas Hernandez, PSG'ye transfer olmak istiyor
ABONE OL

SkySports'un haberine göre Lucas Hernandez'in, bu yaz Bayern'e veda edip Paris-Saint Germain'e katılarak yeni bir maceraya atılmak istediği iddia edildi.

Fransız stoperin mevcut sözleşmesinin gelecek sezon sona ereceği belirtilirken, Bayern Münih ile yeni bir sözleşme imzalama planının olmadığı vurgulandı.

60 MİLYON EURO

Bayern Münih'te, Lucas Hernandez'in serbest oyuncu olarak ayrılmasına izin verme planlarının olmadığı ifade edildi.

Alman devinin bu transfer için 60 milyon euro bonservis bedeli ve bonus maddeleri talep ettiği belirtildi.

Öte yandan Fransız devi PSG'nin Lucas Hernandez transferi için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren Lucas Hernandez bu sezon sadece 11 karşılaşmada görev aldı. Fransız stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve asistlik performans sergiledi.

  • Lucas Hernandez
  • Batern Münih

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.