Lucas Paqueta, Flamengo ile anlaştı

Brezilyalı yıldız Lucas Paqueta, ülkesine dönüş için önemli bir adım attı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Paqueta, Flamengo ile kişisel şartlarda tamamen anlaşma sağladı. Oyuncu cephesinde tüm detaylar netleşmiş durumda.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Brezilya'ya dönme konusunda kararlı olduğu ve bu isteğini kulübü West Ham United'a açıkça ilettiği belirtiliyor. Şu anda transferle ilgili görüşmeler Flamengo ile West Ham arasında devam ediyor.

PAQUETA ISRARCI

Haberde, Paqueta'nın transferin gerçekleşmesi için süreci zorladığı ve İngiliz kulübünün kararını beklediği vurgulandı. Bundan sonraki adım tamamen West Ham'ın vereceği karara bağlı.