Lucas Podolski: ''Maaş indirimini ilk ben yapıyorum''

29 Mart 2020 Pazar 18:10 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:10

Antalspor'un dünyaca ünlü yıldızı Lucas Podolski Almanya basınına özel açıklamalarda bulundu. Podolski'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

FEDAKARLIĞA HAZIRIM

Maaşlarda fedakarlık yapma işi büyük bir iş. Henüz konuşmadık ancak normalde statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım.

Bir uygulamamız var ve fitness hocasıyla birlikte bir bisikletin üstünde idman yapıyoruz. Futbol oynamayı özledim, yeşil zeminde idman yapmayı özledim.



MAYIS'TAN ÖNCE LİG BAŞLAMAZ

Mayıs ayından önce Türkiye'de lig başlamaz, bunun olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Eğer maçlarda seyirci olmazsa, bende bu futbol olmaz. Seyirci ve futbol ayrılmaz bir ikili, birbirinden ayrı düşünülemez. Eğer sezon seyircisiz oynanmayacaksa, böyle bitmeli denirse, Türkiye'de ya da Almanya'da, maalesef buna uymalıyız. Lig başka zaman seyircisiz oynanabilir.