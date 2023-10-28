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Spor

Lucas Torreira: 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Çaykur Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin ardından kulüp televizyonuna konuştu.

28 Ekim 2023 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
Lucas Torreira: 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Çaykur Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu, Torreira, "Önemli bir maçtı ama ilk önce beni çok iyi karşılayan Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Onların 100. yılını kutlamak istiyorum. Beni çok iyi karşıladılar ben de onu sahada göstermeye çalışıyorum. Zor bir maçtı, rakibimiz bizi çok zorladı. Zor bir sahada oynadık fakat 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu, sözlerine, "Çok büyük bir takım için oynuyorum. Biz Uruguaylılar böyleyiz, her şeyimizi veririz. Mücadele etmeyi seviyorum. Bu formadan dolayı mutluyum. Bu seriyi de devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak da mücadele edeceğiz" diye devam etti.

Galatasaray'da golü olmadığı hatırlatılan Torreira, "Gol aklımda, çok uzun süredir aklımda. Bununla ilgili kendimi kaygılandırmıyorum. Arkadaşlarım, hocam, taraftarlar için mücadele ediyorum her zaman. Gol de geliyor, onu hissediyorum. Ben çalışmaya devam edeceğim umarım golü de yakın zamanda atacağım." cevabını verdi.

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