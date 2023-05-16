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Spor

Lucas Torreira: Başından beri şampiyon olmaya çalışıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u mağlup eden Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira maç sonu açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2023 Salı 23:52 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Başından beri şampiyon olmaya çalışıyoruz
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Galatasaraylı Lucas Torreira, 2-0 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Uruguaylı orta saha, "Bir oyuncu eksik kaldıktan sonra zorlaştı gerçekten. Ama öncesinde de kolay bir maç değildi bizim için. Amacımız hep aynı oldu. Başından beri şampiyon olmaya çalışıyoruz. Ailemiz, taraftarımız için, bütün çalışanlarımız için kazanmaya çalıştık ve bu yolda devam ettik" diye konuştu.

Öte yandan Torreira, Türkçe kelimeler öğrendiğinin hatırlatılması ve sezon sonunda Türkçe röportaj yapıp yapmayacağı ve taraftara Türkçe mesajı olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Seni seviyorum" diye cevap verdi.

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