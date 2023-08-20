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  • Lucas Torreira, transfer iddialarına cevap verdi: ''Ben burada çok mutluyum''
Spor

Lucas Torreira, transfer iddialarına cevap verdi: ''Ben burada çok mutluyum''

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan transfer iddialarına cevap veren deneyimli yıldız, 'Galatasaray forması giydiğim için mutluyum. Dışarıda farklı konular geçebilir ama ben burada çok mutluyum.' şeklinde konuştu.

20 Ağustos 2023 Pazar 01:17 - Güncelleme:
Lucas Torreira, transfer iddialarına cevap verdi: ''Ben burada çok mutluyum''
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Lucas Torreira, Trabzonspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra, zor bir sakatlıktan sonra geri döndüm. Arkadaşlarımla yeniden maça çıkabildiğim için mutluyum." dedi.

Torreira, "Arkadaşlarım da beni süreçte yalnız bırakmadı. Bu tarz maçlarda hayatımızı ortaya koymamız lazımdı. İlk maç berabere kaldık, bu maçta kendimizi göstermemiz gerektiğini düşürdük. Kayseri'deki beraberlikten sonra mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Maaş ve transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Uruguaylı, "Rakip yarı sahada topları kazanıp, kendimize pozisyon yaratmalıyız. Bunu teknik ekip istiyor. Galatasaray forması giydiğim için mutluyum. Dışarıda farklı konular geçebilir ama ben burada çok mutluyum." diye konuştu.

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