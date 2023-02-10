Lucas Torreira: Çok fazla mağdurun olduğu bir felaket yaşandı

Depremzedeler için Nef Stadyumu'nda devam eden yardım çalışmalarına katılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, "Yabancılar olarak bizi burada çok sıcak karşılamışlardı. Biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu'nda birçok gönüllünün destek verdiği çalışmalara, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira da katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Torreira, "Ülke çok zor zamanlardan geçiyor. Çok fazla mağdurun olduğu bir felaket yaşandı. Yabancılar olarak bizi burada çok sıcak karşılamışlardı. Biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Onlara destek olmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da aramızda konuşuyoruz. Aslında ben 3 gündür hastaydım. Çok zamanımız olmadı. Takım olarak neler yapabiliriz aramızda konuştuk. Çok fazla ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bununla ilgili olarak da çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.