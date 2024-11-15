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  • Lucas Torreira ''dalya'' demeye hazırlanıyor
Spor

Lucas Torreira ''dalya'' demeye hazırlanıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira hem savunma hem de hücumdaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu sarı kırmızılı forma ile 'dalya' demeye hazırlanıyor.

15 Kasım 2024 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Lucas Torreira ''dalya'' demeye hazırlanıyor
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Galatasaray'da Lucas Torreira, formunu her geçen gün artırıyor. Takımın en önemli oyunculardan olan Uruguaylı futbolcu, savunmadaki etkili futbolunu hücum becerileriyle de süslüyor.

Galatasaray'daki üçüncü sezonunu geçiren Torreira, ilk sezon forma giydiği 35 maçta gol veya asist üretemedi. Geçen sezon 47 maçta görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez fileleri sarsarken 2 de gol pası verdi.

EN SKORER DÖNEMİ TEKRARLAYACAK

Lucas Torreira, bu sezon ise kariyerinin en çok asist yaptığı dönemini geçiriyor. 17 maçta forma giyen Uruguaylı oyuncu, takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Torreira, Gabriel Sara'nın ardından Dries Mertens ile birlikte en çok asist yapan oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Torreira, bu sezon tek gol sevincini ise Fenerbahçe deplasmanında yaşadı. Uruguaylı futbolcu, kalan maçlarda 1 gole daha katkı sağlarsa, en skorer performansını tekrarlayacak.

DALYA HEYECANI

2021 - 2022 sezonunda Fiorentina forması giyen Torreira, 6 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Bu arada Lucas Torreira, 100'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray formasını 98 kez giyen tecrübeli futbolcu, iki resmi maçta daha görev alırsa 'dalya' diyecek.

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