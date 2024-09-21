İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2024 Cumartesi / 18 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira: Golüm yok, şampiyonluklarım var!
Spor

Lucas Torreira: Golüm yok, şampiyonluklarım var!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Torreira, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

21 Eylül 2024 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Golüm yok, şampiyonluklarım var!
ABONE OL

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

Mücadeleyi yorumlayan Torreira, "İnanılmaz mutluyuz. Bu çok önemli bir maç, 3 puanın daha önemli olduğunun farkındaydık. Büyük bir takıma karşı oynadık. Şahsi olarak da mutluyum. Taraftarları da mutlu ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı yıldız, "Üç senedir gol atamamam çok konuşuldu ama 3 şampiyonluğum var. Derbide takıma yardımım da çok önemliydi. Golüm, aileme, sevgilime, taraftarlara ve Uruguay'daki kulübüme gelsin." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.