Lucas Torreira: Her zamankinden daha fazla birlik içindeyiz ve sonuna kadar savaşacağız

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri derbinin ardından bir paylaşım yaptı.

Torreira, "Bugün hepimizi üzen ağır bir yenilgi aldık. Ancak başımızı öne eğemeyiz. Çünkü hala zirvedeyiz ve lig devam ediyor. Koşulsuz desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bizi desteklemek için her zaman yanımızdasınız. Bu bize mücadele gücü veriyor." dedi.

Uruguaylı başarılı futbolcu Lucas Torreira "Önümüzde uzun bir yol olduğunu ve kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak her zamankinden daha fazla birlik içindeyiz ve sonuna kadar savaşacağız." ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.