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Spor

Lucas Torreira: Her zamankinden daha fazla birlik içindeyiz ve sonuna kadar savaşacağız

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira maç sonu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Her zamankinden daha fazla birlik içindeyiz ve sonuna kadar savaşacağız
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri derbinin ardından bir paylaşım yaptı.

Torreira, "Bugün hepimizi üzen ağır bir yenilgi aldık. Ancak başımızı öne eğemeyiz. Çünkü hala zirvedeyiz ve lig devam ediyor. Koşulsuz desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bizi desteklemek için her zaman yanımızdasınız. Bu bize mücadele gücü veriyor." dedi.

Uruguaylı başarılı futbolcu Lucas Torreira "Önümüzde uzun bir yol olduğunu ve kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak her zamankinden daha fazla birlik içindeyiz ve sonuna kadar savaşacağız." ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.

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