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Spor

Lucas Torreira: Hulk alıma geldi

Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira, İstanbulspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası konuştu.

26 Eylül 2023 Salı 22:23 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Hulk alıma geldi
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, İstanbulspor maçındaki galibiyeti değerlendirdi. Uruguaylı futbolcu, "Çok mutluyum. Zor maçlar oluyor, üst üste maçlar oluyor. Birçok dakika oynamamız gerekiyor. Maçlar arasında da çok çalışıyoruz. En üst seviyede devam etmeliyiz ligde. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmalıyız. Bugün biraz yorgun gözükmüş olabilirim ama sebebi dediğim şeyler. Yine de elimden geleni yapıyorum." dedi.

Başarılı oyuncu, açıklamalarını, "Çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor ama geniş bir kadromuz var, oyuncularımız çok kaliteli. Yeni gelen arkadaşlarımızla birbirimize alışıyoruz, arkadaşlarımız hocamız da alışıyor. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Milli araya kadar bu tempoda devam etmemiz gerekecek. Geçen sene şampiyon olurken de böyle çalışıyorduk. Bu formaya gereken saygıyı göstermeye çalışıyoruz." diye sürdürdü.

Torreira, Olimpiyat Stadyumu'nda sahanın gıda boyasıyla yeşile boyanmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Maç önünde Hulk benzetmesi aklıma gelmişti. Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Benim geldiğim yerde de sahalar çok iyi değildir. Biz orada keyif almaya çalışırız. Taraftar gelmiş, destek oluyordur. Hep birlikte keyfini çıkarmaya çalışırız. En önemlisi de budur." yorumunda bulundu.

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