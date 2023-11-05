Lucas Torreira istatistiklere damga vurdu

Bir yandan Süper Lig bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle oynayan Galatasaray'ın enerji santrali de Lucas Torreira oldu.

Geçen sezon performansı ile ligin bu bölgedeki en iyi ismi olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçında Muslera'nın da çıkmasının ardından takımın savunmasına yük binmemesi için vitesi daha da yükseltti.

MILAN YAKIN TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

İtalyan ekibi Milan'ın takipte olduğu Torreira, Galatasaray'ın orta sahada emniyet kuvveti oldu. Bu sezon 15 maçta görev alıp 14'ünde ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncu, bin 264 dakika sahadaydı.

İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU

'Atom karınca' lakaplı yıldız, maç başına ikili mücadele (5.1), faul kazanma (2.4), isabetli pas (51.5) ve isabetli uzun pas (4.0) değerlerinde takım içinde zirveyi gördü. Ayrıca top çalma (Maç başına 2.3), 17 top kesme (1.7) ve pas arası (1.7) karnesiyle sağ bek Boey'in ardından geldi.