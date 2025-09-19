İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Lucas Torreira: Olanlar bizi çok üzdü ama daha iyi olacağız

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Eintracht Frankfurt maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

19 Eylül 2025 Cuma 15:26
Lucas Torreira: Olanlar bizi çok üzdü ama daha iyi olacağız
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

X (eski adıyla Twitter) üzerinden taraftarlara seslenen Uruguaylı oyuncu, moral bozmadan yola devam edeceklerinin altını çizdi:

"Olanlar bizi gerçekten çok üzdü ve incitti, ancak bu sonuç bizi tanımlamıyor. İleriye bakıp daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Torreira, desteklerinden dolayı Galatasaray taraftarına da teşekkür ederek, "Koşulsuz destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onların enerjisi ve tutkusu, zor zamanlarda bile bizim için çok önemli," ifadelerini kullandı. Paylaşımını ise Galatasaray'a olan bağlılığını vurgulayan, "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) notuyla tamamladı.

Taraftarlar, Torreira'nın paylaşımına destek mesajlarıyla karşılık verdi.

