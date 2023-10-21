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Spor

Lucas Torreira: Şampiyonluk istiyoruz

Galatasaraylı Lucas Torreira, Beşiktaş derbisi sonrası görüşlerini dile getirdi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Şampiyonluk istiyoruz
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Lucas Toreira "İlk yarının sonlarına doğru zorlanmaya başladık. Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Önemli olan kazanmak, taraftarı mutlu etmek ve Beşiktaş'a karşı 3 puanı almaktı." dedi.

Taraftarın desteğiyle ilgili açıklama yapan Lucas Torreira "Sahaya çıktığımızda gururlanıyoruz. Taraftarın tutkusu bize çok hoş hissettiriyor. Bu forma çok önemli, bunun ağırlığını bilerek oynamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler almamız gerekiyor. İki kulvarda taraftarların desteğiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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