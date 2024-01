Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, transfer açıklamasında bulundu. Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'a transfer olmak için sabırsızlandığını söyledi.

ESPN'e konuşan Lucas Torreira, "Kariyerimdeki en büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Bunun için sabırsızlanıyorum. Riquelme ile görüşüyoruz. Uzun yıllardır Avrupa'dayım. Aileme yakın olmayı özlüyorum. Ancak her şeyin bir zamanı var ve zamanı gelince gerçekleşeceğine inanıyorum. Geçen yıl Güney Amerika takımlarıyla görüşsem bile Galatasaray'da olmanın zamanıydı. Galatasaray'a her her açıdan ben minnettarım. Ayrıca Haziran 2026'ya kadar sözleşmem sürüyor" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira, geçen sezon Arsenal'dan Galatasaray'a 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Yıldız oyuncu ilk yılında takımın vazgeçilmezlerinden olurken, Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.