İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2022 Pazartesi / 11 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9459
  • EURO
    18,3238
  • ALTIN
    1031.91
  • BIST100
    2795.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira: Üzerimde giydiğim formadan gurur duyuyorum
Spor

Lucas Torreira: Üzerimde giydiğim formadan gurur duyuyorum

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 23:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Torreira, kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından GSTV'ye açıklamada bulundu.

Galatasaray'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Transferimle ilgili ailemle çok düşündük. Fernando Muslera ve menajerim çok yardımcı oldu. Bu kararı aldığım için çok memnunum." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların transferinde etkili olduğunu aktaran Torreira, "İnanılmaz bir destek vardı. Transfer görüşmeleri başladıktan sonra sosyal medyada taraftarlar benimle konuşmaya başladı. Ailemle ve sevdiklerimle bile iletişime geçmeye başladılar. Bu kararı alırken onların da payı oldu. Buraya geldiğimde inanılmazdı. Kendimi çok iyi hissettim. Üzerimde giydiğim formadan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Lucas Torreira, takımla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını anlatarak, "Bu kulübe geldiğimden beri çok iyi insanlarla tanıştım. Bana çok yardımları dokundu. Şehre, kulübe ve takım arkadaşlarıma alışacağım. Onlarla antrenmana çıkmayı dört gözle bekliyorum. Son maçı izledim. Çok önemli ve güzel bir başlangıçtı. Burada tarih yazmak için ben de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor maçını izlediğini belirten Torreira, "Maç çok heyecanlıydı. Penaltı düdüğünde heyecanlandım ve kaygılandım. Nando (Muslera) kurtardığında ben de kendimi tutamadım ve bağırmaya başladım. Kendisi harika bir insan, büyük bir kaptan ve kulübün efsanesi. Onunla birlikte çalışacağımı için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.