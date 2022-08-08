Lucas Torreira: Üzerimde giydiğim formadan gurur duyuyorum

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmek için elinden geleni yapacağını söyledi.



Torreira, kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından GSTV'ye açıklamada bulundu.



Galatasaray'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Transferimle ilgili ailemle çok düşündük. Fernando Muslera ve menajerim çok yardımcı oldu. Bu kararı aldığım için çok memnunum." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların transferinde etkili olduğunu aktaran Torreira, "İnanılmaz bir destek vardı. Transfer görüşmeleri başladıktan sonra sosyal medyada taraftarlar benimle konuşmaya başladı. Ailemle ve sevdiklerimle bile iletişime geçmeye başladılar. Bu kararı alırken onların da payı oldu. Buraya geldiğimde inanılmazdı. Kendimi çok iyi hissettim. Üzerimde giydiğim formadan gurur duyuyorum." diye konuştu.



Lucas Torreira, takımla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını anlatarak, "Bu kulübe geldiğimden beri çok iyi insanlarla tanıştım. Bana çok yardımları dokundu. Şehre, kulübe ve takım arkadaşlarıma alışacağım. Onlarla antrenmana çıkmayı dört gözle bekliyorum. Son maçı izledim. Çok önemli ve güzel bir başlangıçtı. Burada tarih yazmak için ben de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor maçını izlediğini belirten Torreira, "Maç çok heyecanlıydı. Penaltı düdüğünde heyecanlandım ve kaygılandım. Nando (Muslera) kurtardığında ben de kendimi tutamadım ve bağırmaya başladım. Kendisi harika bir insan, büyük bir kaptan ve kulübün efsanesi. Onunla birlikte çalışacağımı için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.