Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, vatandaşı Guille Parado'nun canlı yayınına katıldı. Torreira dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira, Beşiktaş maçlarında sürekli kırmızı kart görmelerine isyan etti. Uruguaylı futbolcu, eksik kaldıklarında savunmaya daha çok dikkat ettiklerini söyledi.

"NEREDEYSE HER MAÇ BİR KİŞİ ATILIYOR BİZDEN"

"Bir kişi eksik kaldığımızda bazen en iyi savunmayı yapıyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da oldu. Yine bizden bir kişi atıldı. Zaten son 3 yıldır neredeyse her maç bir kişi atılıyor bizden. Bazen 11'e 11 oynarken bu kadar savunma yapmıyorsun."

Dünyanın en iyi futbolcularını kendine göre sıralayan Lucas Torreira, "Fede Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe şuan dünyanın en iyi oyuncuları." dedi.

"BAŞKA BİR YERE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Lucas Torreira ayrıca Galatasaray'ın Avrupa'da son takımı olacağını söyledi.

"Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular."

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Lucas Torreira, 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Sarı kırmızılılarda 168 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 10 gol atarken, 16 asist yaptı.