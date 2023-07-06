İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1197
  • EURO
    28,5314
  • ALTIN
    1603.41
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber
Spor

Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Torreira'nın son durumu hakkında Galatasaray Spor Kulubü'nden açıklama geldi.

6 Temmuz 2023 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber
ABONE OL

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi kötü haber geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Lucas Torreira, Hull City ile oynanan maçta sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Habere göre, sakatlanan Lucas Torreira'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Uruguaylı yıldızın Şampiyonlar Ligi elemelerinin ilk maçını kaçırabileceği belirtildi.

  • Lucas Torreira sakatlanma durumu
  • Galatasaray
  • Hull City hazırlık maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.