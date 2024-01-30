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  • Lucas Torreira'dan yeni sözleşme açıklaması! ''Teklifi değerlendiriyoruz''
Spor

Lucas Torreira'dan yeni sözleşme açıklaması! ''Teklifi değerlendiriyoruz''

Lucas Torreira, Galatasaray'daki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesi Uruguay'dan Radio 890'a konuşan Lucas Torreira, 'Babam ve ben, sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz.' dedi. İşte detaylar...

30 Ocak 2024 Salı 16:05 - Güncelleme:
Lucas Torreira'dan yeni sözleşme açıklaması! ''Teklifi değerlendiriyoruz''
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Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, Uruguay'dan Radio 890'a canlı yayında konuştu.

İşte Lucas Torreira'nın açıklamaları:

"ÇOK MUTLUYUM"

"Türkiye'de çok mutluyum. Buradaki hayata adapte oldum. Türkiye'ye geldiğimde en büyük korkum, buradaki kültüre adapte olmaktı."

"YENİ SÖZLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Teknik direktörün güvenini kazanmak çok önemliydi. Kulübümle 2026'ya kadar sözleşmem var. Babam ve ben, sözleşme yenileme teklifini değerlendiriyoruz. Şu anki durumdan memnunum. Galatasaray'da olmaktan mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

"URUGUAY MİLLİ TAKIMI; ACI VERİCİ"

"Uruguay Milli Takımı'nda olamamak çok acı verici. Futbol oynamak isteyen her çocuk milli takım formasını giymeyi hayal eder. Kızgın değilim. Milli takıma girecek oyuncuları, teknik direktör belirler."

"YENİDEN SEÇİLMEK İSTİYORUM"

"Bugün Uruguay'ın harika bir teknik direktörü var. Sonuçlar herkesin görebileceği şekilde ortada. Kendimi kısır döngüde görmüyorum. Tam tersine, kariyerimin en iyi dönemindeyim. Uruguay Milli Takımı'na yeniden seçilmek için çalışıyorum."

"NACIONAL TARAFTARIYIM"

"Fray Bentos'taki komşularımdan dolayı Nacional taraftarıyım. Büyükbabam Penarol forması giydiği için bana bu konuda çok kızardı."

"İDOLÜM YOK"

"Hiçbir oyuncuyu idol olarak görmüyorum. Çocukken Nacional'de oynayan futbolcuları izlemişimdir."

"TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYI BEKLEMİYORDUM

"Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Türkiye'ye transfer olmayı beklemiyordum ama oldu. Gelecekte Boca Juniors'ta oynayıp oynamayacağımı şimdiden söyleyemem."

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