Lucas Torreira'ya Çizme'den kanca!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Lucas Torreira'nın İtalya'ya dönebileceği iddia edildi

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio, daha önce Fiorentina ve Sampdoria formalarını da giymiş olan 27'lik orta saha için teklif yapacak.

Galatasaray'a sezon başında imza atan Uruguaylı oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında 30 maçta sahaya çıktı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı için İtalya'dan birçok transfer iddiası geliyor. Uruguaylı yıldızın ise tekliflere sıcak baktığı iddia ediliyor.

Galatasaray, yıldız oyuncu için yüksek bir bonservis ücreti bekliyor.