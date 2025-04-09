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  • Lucas Vazquez: 3-0'dan geri dönebilecek bir takım varsa o da Real Madrid'dir
Spor

Lucas Vazquez: 3-0'dan geri dönebilecek bir takım varsa o da Real Madrid'dir

Real Madrid'de Lucas Vazquez ve Raul Asencio, Arsenal maçının ardından konuştu. İki futbolcu da 3-0'dan geri dönebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
Lucas Vazquez: 3-0'dan geri dönebilecek bir takım varsa o da Real Madrid'dir
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Arsenal'e deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Real Madrid'de maçın ardından konuşan Lucas Vazquez, "3-0'dan geri dönebilecek bir takım varsa o da Real Madrid'dir!" dedi.

Vazquez, sözlerine, "Üst üste iki maç kaybetmeye alışkın değiliz. Tek yapmamız gereken çok çalışmak ve kendimize her zamankinden daha fazla inanmak." diye devam etti.

Real Madrid'de Raul Asencio ise, "Geri dönüş yapabileceğimize gerçekten inanıyoruz! Eğer bunu yapabilecek bir takım varsa o biziz!" sözlerini sarf etti.

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