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Spor

Lucas Vazquez: VAR ile her şey çok daha kötü

Real Madrid'de forma giyen Lucas Vazquez, VAR sisteminin futbola olumsuz bir etkisi olduğunu söyledi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
Lucas Vazquez: VAR ile her şey çok daha kötü
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Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne eleştiride bulundu.

Vazquez, "VAR sistemi ile birlikte sorunların sona ereceğini düşünmüştük ancak daha fazla anlaşmazlıklar oldu. İspanyol futbolunda hakemler üst düzey ancak VAR ile her şey çok daha kötü görünüyor" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Sevilla ile oynadığı maçta Lucas Vazquez fileleri havalandırmış ancak VAR incelemesi sonrası Nacho Fernandez'in Youssef En-Nesyri'ye faulü nedeniyle Vazquez'in golü iptal edilmişti.

Real Madrid forması altında bu sezon 26 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Vazquez, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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