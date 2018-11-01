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Lucescu, Mustafa Denizli ile bir araya geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Süper Lig'in formda ekibi Kasımpaşa'yı ziyaret etti.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yardımcısı Tayfur Havutçu ile gerçekleştirdiği ziyarette Lucescu,  lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ile bir araya gelerek  fikir alışverişinde bulundu.

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