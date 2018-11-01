Lucescu, Mustafa Denizli ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yardımcısı Tayfur Havutçu ile gerçekleştirdiği ziyarette Lucescu, lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.