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EURO 2020 elemelerinde göğsümüzü kabartan Ay-Yıldızlı ekibimizin temelini Teknik Direktör Lucescu kurdu. Rumen teknik adamın döneminde A Milli Takımımız beklenen sonuçları bir türlü alamadı. Ancak Luce’nin kurduğu kadro bugünkü Türk Milli Takımı’nın iskeletini oluşturdu. Güneş, Luce’nin kadrosundan Mehmet Topal, Şener, Serdar Aziz gibi isimleri kesti. Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Merih Demiral ve Burak Yılmaz gibi takviyeler yaptı. Bunun dışında Çağlar, Zeki, Kaan, Okay, Hakan, Mahmut, Yunus, Cenk gibi iskeleti oluşturan oyuncular yeni dönemde de yer aldı.