Lucescu'dan Jürgen Klopp'a Uluslar Ligi yanıtı

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığımız maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu, Jurgen Klopp'un UEFA Uluslar Ligi ile ilgili ''Anlamsız turnuva'' sözlerine de yanıt verdi.

İşte Mircea Lucescu'nun basın toplantısındaki sözleri...

''İyi oynadık, güzel bir antrenman maçı oldu. Oyunun da hakimiydik, pozisyonlar da bulduk, gol atmak lazımdı. Bu tür maçlara ihtiyacı var bu gençlerin ki seviyelerini yükseltelim.''

''Hazırlık maçı olarak iyiydi, ne yazık ki gol atamadık. Rize'deki seyircileri, milli takıma vermiş oldukları destekten ve ambiyanstan dolayı teşekkür ediyorum.''

''Klopp milli takım çalıştırdığı zaman fikrini değiştirecektir. Milli takımlar önemli maçlar oynamaya devam etmeli. Kulüp için değil, ülke için oynuyoruz. Söylemi egoistçe.''