Lucescu'nun Fenerbahçe'den 7 milyon Euro istediği iddia edildi

12 Mart 2020 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:54

Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör arayışlarını sürdürürken, adaylardan Mircea Lucescu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Süper Lig'i tanıyan bir teknik adamla yolumuza devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı.



Bu açıklama sonrasında rota Mircea Lucescu'ydu. Yönetim, tecrübeli hocayla ilk temasını kurdu. Luce, Sarı-Lacivertliler'den yıllık 3 milyon Euro istedi. İstediği sözleşme ise 2 yıl+9 maç. Rumen hoca 9 maç için de 1 milyon Euro talep ediyor. Yönetim, diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe önümüzdeki hafta yeni hocasını açıklamak zorunda.

Mircea Lucescu, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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