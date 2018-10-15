Lucescu'nun koltuğu sallanıyor

MİLLİ Futbol Takımımız’ın, Uluslar Ligi’ndeki son Rusya mağlubiyeti, Teknik Direktör Mircea Lucecscu’nun durumunu zora soktu. Rumen Hoca’nın oyuncu seçim tercihleri, sahaya sürdüğü kadro ve oynattığı küt futbolun yanı sıra Rusya’ya ikinci kez yenilmemiz bardağı taşırdı.

FUTBOLSEVERLER TEPKİLİ

Futbolseverler, sosyal medyadan Lucescu’ya karşı tepkilerini dile getirirken, otoriteler de tecrübeli çalıştırıcının artık Milli Takım’a verecek bir şeyi olmadığı konusunda görüş birliğinde. Futbol Federasyonu yönetiminin de Luce konusunda tepkileri sonun yaklaştığını gösteriyor.

BİR DÖNEM SONA ERECEK

Şu anda Uluslar Ligi devam ettiğinden TFF’nin Lucescu kararını almak için 17Kasım’ı beklediği öğrenildi. Milliler İsveç ile yapacakları maçı da kaybederse ve umut verici bir futbol ortaya çıkmazsa, Ay-Yıldızlı ekipte, Lucescu dönemi büyük ihtimalle sona erecek.