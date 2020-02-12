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Spor

Lucescu'nun neden Türkiye'ye gelmediği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın 'üst aklı' olmaya hazırlanan Mircea Lucescu soğuk algınlığı nedeniyle Türkiye'ye gelemedi.

Sabah12.02.2020  09:50 - Güncelleme: 12.02.2020  09:50

Beşiktaş'ta kulübe futbol aklı olarak getirilmesi için anlaşılan Mircea Lucescu'nun gelişi yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle birkaç gün gecikti. Deneyimli teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'da Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp göreve başlayacağı öğrenildi. Lucescu kulübün profesyonel olarak yeniden yapılanması ve kadro planlaması üzerine çalışacak.

YÖNETİME YARDIM EDECEK

İlk etapta 5-6 ay süreyle kendisini ve mevcut yapının durumunu ölçecek olan 74 yaşındaki Lucescu, bu süreçte yönetimin planlarına yardım edecek.

LİSTESİNDE 100 OYUNCU VAR

Lucescu ile uzun süreli sözleşmeden ziyade kendisinin isteğine yönelik çalışma olacağı kaydedildi. İki ay önce ameliyat olan ve Haziran'a kadar çalışması doktor tarafından uygun görülmeyen tecrübeli ismin, sağlık durumunu da ölçeceği ve buna göre daha uzun vadeye karar vereceği belirtildi. Rumen futbol adamının 100'e yakın yabancı oyuncu ve çok sayıda yerli futbolcuların olduğu listeyle görevine başlayacağı kaydedildi.

Listede Avrupa'daki gurbetçiler ve G.Amerika ağırlıklı yabancıların bulunduğu, genç yaş kategorilerinden tecrübeli isimlere kadar geniş bir portföyün olduğu belirtildi.

FUTBOLUN ÜST AKLI

Mali sıkıntı içinden bulunan Siyah-Beyazlılar transfer döneminde bu hazır listeden faydalanmak istiyor. Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ da Lucescu ile ilgili “Shakhtar’daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu´dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de adaylık sürecinde transfer politikasını genç oyuncular üzerinden yapacağını net bir şekilde dile getirmişti

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