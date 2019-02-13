Lucescu'ya dudak uçuklatan tazminat iddiası!

ÖNCE 600 SONRA 840

A MİLLİ Takımın üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollarını ayırma kararı almış ve önceki gün yapılan görüşmenin ardından 73 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi feshedilmişti. Luce ile yapılan görüşme sonrasında Rumen Hoca’ya 600 bin euro tazminat ödeneceği belirtilmişti. Ancak, dün gündeme gelen haberlere göre bu rakam 840 bin euro (5 milyon TL) olarak düzeltildi.

TERİM 8 MİLYON TL ALMIŞTI

SPORX’TE yer alan haberde Lucescu ile TFF yönetimi iki saatlik toplantı sonrasında 840 bin euroya el sıkıştı ve yollarını ayırma kararı aldı. Romanya basını da bu ayrılığı manşetlerine taşıdı. Ancak Rumenlerin iddiasına göre TFF, Luce’ye 840 bin euro değil, 6 milyon euro (36 milyon TL) tazminat ödeyecek. Bu tazminat haberi doğru ise yer yerinden oynayacak. Keza Fatih Terim’in 8 milyon TL tazminat alması aylarca konuşulmuştu.

Güneş