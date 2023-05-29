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Spor

Luciano Spaletti'den Napoli'ye veda açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile 33 sezon sonra şampiyonluk yaşayan İtalyan teknik adam Luciano Spalletti, Napoli'den ayrılma kararı hakkında açıklamalar yaptı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Luciano Spaletti'den Napoli'ye veda açıklaması
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İtalya Serie A'da Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran Luciano Spalletti takımdan ayrılıyor.

Deneyimli teknik adam ayrılık kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Napoli'nin en iyisini hak ettiğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, 'Bazen çok fazla aşık olmak nedeniyle yollarınızı ayırıyorsunuz. Takımda kalmayacağım, gidiyorum. Fikrimi değiştirmemin bir yolu yok. Başkana birkaç hafta önce bir yıl izne ihtiyacım olduğunu söyledim. Başka bir kulüpte çalışmayacağım. Bir yıl dinlenmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Spalletti, ligin bitimine 5 hafta kala Napoli'yi 33 yıl aradan sonra İtalya Ligi şampiyonu yaptı.

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