İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5044
  • EURO
    21,5116
  • ALTIN
    1279.54
  • BIST100
    4442.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luciano Spalletti: Çok şükür ki Napoli taraftarına bu mutluluğu yaşatmayı başardım
Spor

Luciano Spalletti: Çok şükür ki Napoli taraftarına bu mutluluğu yaşatmayı başardım

İtalya Seri A'da 33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'de teknik direktör Luciano Spaletti açıklamalarda bulundu.

5 Mayıs 2023 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Luciano Spalletti: Çok şükür ki Napoli taraftarına bu mutluluğu yaşatmayı başardım
ABONE OL

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, şampiyonluğun geldiği Udinese maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Uzun bir yolculuğun ardından gelen şampiyonlukla ilgili Spalletti, "Benim gibi her zaman çalışmaya alışkın olanların sorunu, kazanılan zaferlerin tadını alamaz. Mutluluk geçicidir. Şimdi şampiyonuz ama yeniden çalışmak ve bunu korumak zorundasınızdır. Benim için önemli olan Napolililerin yüzünün güldüğünü görmek, en büyük mutluluğum bu" ifadelerini kullandı.

Kazanılan şampiyonluk sonrası büyük bir rahatlama yaşadığını belirten deneyimli teknik adam, "Şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum. Çok şükür ki Napoli taraftarına bu mutluluğu yaşatmayı başardım." sözlerini kullandı.

Öte yandan 64 yaşındaki Spalletti, Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan en yaşlı teknik adam olarak da tarihe geçti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.