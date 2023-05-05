Luciano Spalletti: Çok şükür ki Napoli taraftarına bu mutluluğu yaşatmayı başardım

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, şampiyonluğun geldiği Udinese maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Uzun bir yolculuğun ardından gelen şampiyonlukla ilgili Spalletti, "Benim gibi her zaman çalışmaya alışkın olanların sorunu, kazanılan zaferlerin tadını alamaz. Mutluluk geçicidir. Şimdi şampiyonuz ama yeniden çalışmak ve bunu korumak zorundasınızdır. Benim için önemli olan Napolililerin yüzünün güldüğünü görmek, en büyük mutluluğum bu" ifadelerini kullandı.

Kazanılan şampiyonluk sonrası büyük bir rahatlama yaşadığını belirten deneyimli teknik adam, "Şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum. Çok şükür ki Napoli taraftarına bu mutluluğu yaşatmayı başardım." sözlerini kullandı.

Öte yandan 64 yaşındaki Spalletti, Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan en yaşlı teknik adam olarak da tarihe geçti.