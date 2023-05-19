Luciano Spalletti ile yollar ayrılıyor

İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Napoli'de önemli bir gelişme yaşandı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, takımı şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti görevi bırakmaya hazırlanıyor.

Spalletti'nin, başkan De Laurentiis ile ilişkilerinin iyi olmadığı ve yeni sözleşme teklifini kabul etmediği kaydedildi. Başarılı teknik adamın, bir yıl daha mevcut sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmaya hazırlandığı aktarıldı.

Napoli'nin de bu gelişme sonrası harekete geçtiği belirtildi. Başkan Aurelio De Laurentiis'in, bir süredir takımın eski teknik direktörü Rafael Benitez ile temas halinde olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Napoli'deki diğer teknik adam adaylarının; Christophe Galtier, Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano ve Antonio Conte olduğu kaydedildi.

Temmuz 2021'de Napoli'ye imza atan 64 yaşındaki Luciano Spalletti, takımı 33 yıl sonra, bu sezon lig şampiyonu yapma başarısı gösterdi.